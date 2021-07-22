Skandal yanlışlık: Fazla kan çöpe gitmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’deki yeni doğan servislerinde çalışan hekimlerin Kızılay tarafından 4 ünite Eritrosit Süspansiyonu (ES) almaya zorlandıkları yönündeki iddiaları araştırınca Kızılay’daki skandalı ortaya çıkardı.

Kızılay’dan başka kuruluşun satma yetkisinin bulunmadığı ES’lere Mayıs ayında her hasta için 4 ünite alma zorunluluğu getirildiği buna karşın kullanılmadan çöpe atıldığının ileri sürülmesi üzerine harekete geçen Karaca, bilgi edinme talebinde bulunarak Kızılay’a bazı sorular yöneltmiş ve yanıtlanmasını istemişti.

Kızılay Genel Müdürlüğü, Karaca’nın sorularına yanıt verince skandal uygulama ortaya çıktı.

HATAYI KABUL ETTİLER

Karaca sorusunda yenidoğan ve prematüre bebeklerin tedavisinde kullanılan kan ürünü ES’in daha önce ikişer ünite olarak satıldığını fakat Mayıs ayında 4 ünite satın alma zorunluluğu getirildiğini, bu durumun sebebinin ne olduğunu sordu.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan imzalı cevap yazısında 2021 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin Güney Ege Bölge Kan Merkezi (Denizli) tarafından yanlış yorumlandığını, talep durumunda 4’er ünite ES verildiğini doğruladı.

Cevap yazısında hatanın Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından fark edildiği, Güney Ege Bölge Kan Merkezi’nin sorumluluk sahasındaki hastanelere yazı gönderilerek durumun düzeltildiği, uygulamada normale dönüldüğü belirtildi. Yazıda artık kan merkezinin talep durumunda iki ünite pediatrik ES gönderdiği ifade edildi.

280 LİRA YERİNE 531 LİRA ÖDENDİ, ES ÇÖPE ATILDI



Kızılay’ın 50 ile 90 mililitrelik üniteler halinde verdiği pediatrik ES’in iki tanesini 280 liradan alan hastaların uygulama dönemince 4 torba için 531 lira ödedikleri ortaya çıktı.

Bebeklerin tedavileri süresince gelişen anemileri düzeltmek için kullanılan pediatrik ES’in bebeklere genellikle 15 ile 50 mililitrelik kısmının verildiği normal zamanda bile en az bir ünitenin başka bir hastada kullanılamadığı için çöpe atıldığı, Mayıs ayında ise en az 3 ünitenin çöpe atıldığı kaydedildi.

Karaca, Mayıs ayı boyunca vatandaşa 4 kat fiyat ödetildiğini ayrıca satılan ünitelerin çöpe atıldığını belirterek; “Yaşanan sorunu gündeme getirdikten sonra hatanın fark edildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

BU KADAR KANA İHTİYAÇ OLMUYOR



Karaca, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Burada önemli olan husus yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan kandan bahsediyoruz. Bunlar için çok küçük miktarda kana ihtiyaç duyuluyor. Hekimler kan istediğinde 50-90 mililitrelik pediatrik torbadan iki adet satıyorlar. Hekimler bu kanı bebekler adına aldığı için başka bir bebekte kullanamıyor. Dolayısıyla kalanı kullanamadan çöpe atmak zorunda kalıyorlar. Bu ES sadece Kızılay tarafından satılmakta. Mayıs ayında hekimlere iki yerine 4 paket sattılar. 4 paket kan almak zorunda kaldılar. Hem ücret olarak hem de kanların boşa gitmesi adına sıkıntı yaşandı” diye konuştu.

İŞTE KIZILAY’IN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER



Kızılay Genel Müdürlüğü, Karaca’nın diğer sorularına da yanıt verdi.

Kızılay’ın kan stoku ve bağış miktarlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler yer verildi:

* 2020 yılında Kızılay tarafından 2 milyon 429 bin 302 ünite kan bağışı toplandı.

* Kızılay’ın stokları bağışlar ve hastanelere gönderilen miktara göre değişmektedir. Yazının hazırlandığı 30 Haziran günü ülkenin kan stoku 47 bin 709 ünitedir.

* Kızılay 2020 yılında hastanelerin taleplerine göre 2 milyon 316 bin 857 ünite ES, 4 bin 505 ünite pediatrik ES göndermiştir.

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