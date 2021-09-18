Skandalla gündeme gelmişti… İBB’den flaş hamle

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağından satın alınan Fatih’teki eski lunapark arazisi tekrar gündemde. İSKİ, İBB’yi 106 milyon dolar zarara uğratan ve şu an “park” imarına sahip olan arsanın, hizmet binası veya depo olarak kullanmak için kendilerine devredilmesini istedi.

Özlem GÜVEMLİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, 5 Kasım 2020 tarihinde İBB’ye yazı yazarak taşınmaz devri talebinde bulundu.

Talep, İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumlarında gündeme alındı.

Talep yazısında, İstanbul’a altyapı hizmetlerini daha sağlıklı şekilde sunulabilmek için ek hizmet binaları, depolama ve lojistik alanlarına ihtiyaç duyulduğu belirterek İBB’ye ait Fatih’teki 8 bin 215 metrekarelik, Beşiktaş’ta 5 bin 763 metrekarelik, Avcılar’da 222 bin metrekarelik alanın İSKİ’ye devredilmesi istendi.

İBB’nin İSKİ’ye olan borçlarına karşılık devredilecek parsellerin imar durumunun “İSKİ Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesi, arsaların üzerindeki fiili işgallerin, haciz ve ipoteklerinin kaldırılarak boş olarak bir yıl içinde devredilmesi şartı getirildi. Talebi inceleyen ilgili komisyonlar, devir şartlarının yerine getirilmesinden sonra talebi değerlendirilmek üzere dosyayı müdürlüğüne iade etti. Talep, karara bağlanamadı.

SKANDALLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İSKİ’nin devrini talep ettiği İBB arsaları arasında dikkat çeken bir alan da bulunuyor.

Hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak işler yaptığı Metal Yapı Konut’tan 2017’de satın alınan Fatih’taki eski lunapark arazisi de İSKİ tarafından istendi.

Skandallarla anılan arsasın satın alınması ile ilgili yeni İBB yönetimi tarafından başlatılan soruşturmaya İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu.

El konulan yolsuzluk dosyası, İBB’nin bu arsa alışverişinden 106.4 milyon dolar zarar ettiğini ortaya çıkarmıştı.

İBB müfettişlerinin incelemesi sırasında arsanın ipotekli olduğu da ortaya çıkmıştı.

İBB, arsayı satın alındıktan sonra imara kapattığı parsellere Molla Gürani Parkı, cami ve zemin altı otopark yapmaya karar vermişti.

25 MİLYONA ALDI, 429.7 MİLYONA SATTI

İSKİ’nin hizmetlerinde kullanmak için alacağına karşılık devrini istediği İBB’ye ait o arazinin şaibeli satış süreci şöyle gerçekleşmişti:

* Metal Yapı Konut, 2012 yılında arazi sahiplerinden 25 milyon liraya satın aldığı 6 bin 400 metrekarelik araziyi, İBB’ye 2017 yılında KDV dâhil 429 milyon 733 bin liraya sattı.

* Şirketin elindeyken İBB tarafından yapılan imar düzenlemesi ile araziye konut ve ticaret fonksiyonu verilerek değeri arttırıldı.

* İBB araziyi satın alınca imar değişikliği yaparak parsellere Molla Gürani Parkı, cami ve zemin altı otopark yapmaya karar verdi. Arazinin imarı hala bu durumda.

* İBB Teftiş Kurulu yaptığı araştırmada alımın mevzuata uygun olmadığı sonucuna vardı. Raporda, arazinin ipotekli olduğu ve satın alma işlemi ile şirketin borcundan kurtarıldığı belirlendi.

* İnceleme sırasında hazırlatılan arazi değerleme raporunda, 4 yıl önce İBB’nin 429.7 milyon liraya satın aldığı arazinin güncel değeri KDV dahil 73 milyon 224 bin 900 TL olarak tespit edildi. Yani İBB, 356 milyon lira zarar etti.

* 2017 yılındaki kura göre arazinin değeri 116 milyon 870 bin 709 dolara denk geliyordu. Bugün arazinin değeri ise 10 milyon 381 bin dolar civarında. Bu hesaba göre İBB arazi alışverişinden 106 milyon 488 bin dolar zarar etmiş durumda.

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