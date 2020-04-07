Slaven Bilic: Futbol insanları evde tutmanıza yardımcı olur

Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden, West Bromwich’in başında yer alan Slaven Bilic, beIN Sports’a telefonla bağlanarak özel bir röportaj verdi. Ayrıldıktan sonra Süper Lig’den teklif almadığını açıklayan Bilic, ”Türkiye’yi çok seviyorum. Ailemin yüreğinde özel bir yeri var. Orada çok güzel bir zaman geçirdim. Herkese iyi dileklerimi iletiyorum” dedi. İşte Bilic’in açıklamalarından satır başları:

“AİLEM İLE FARKLI YERLERDEYİZ”

Bütün dünya aynı durumda. Ben ve ailem farklı yerlerdeyiz. Oğlum Londra’da, ailemin bir kısmı Birmingham’da. Disipline bir şekilde yaşıyoruz.

“10 GÜNDÜR İZOLE DURUMDAYIZ”

Birleşik Krallık, virüsle savaşmak için farklı bir strateji denedi. Çok ciddi olduğunu söyledikleri gibi, normal hayatımıza da devam edebileceğimizi söylediler. Devamında stratejiyi değiştirdiler. 10 gündür tamamen izole olmuş durumdayız.

“FUTBOL İNSANLARI EVDE TUTMANIZA YARDIMCI BİLE OLUR”

Futbol, insanların morali için çok önemli. Bir yandan da futbol, insanlara neşe ve mutluluk veriyor. Dünyada bu durumda gelişme kaydettiğimiz anda bence futbol tekrar başlamalı. İnsanları evde tutmak istemenize bile yardımcı olur. Günde 2 maç olsa, bu, insanların evinde kalmasına yardımcı olur.

“OYUNCULARA KİLO ALMAMALARINI SÖYLEDİM”

West Bromwich’te çok basit talimatlar verdik. Oyunculara kilo almamaları gerektiğini söyledim. İngiltere hükümetinden ve federasyondan onayı aldığımız anda antrenmanlara başlayacağız. Oyuncularımıza bireysel olarak verdiğimiz programlar son derece basit. Sonuçlar da çok iyi. Belli bir seviyeyi korumaya çalışıyoruz.