Slovakya Rus aşısı Sputnik V almak istiyor

BRATİSLAVA (AA) – Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, ülkesinin Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği Sputnik V aşısı satın almak istediğini söyledi.

Krajci basına yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmamış olan Sputnik V aşısının kullanımına izin verebileceklerini ifade etti.

Ayrıca Krajci, 8 Şubat'tan itibaren ülke genelinde ilköğretim ve meslek okullarında yüz yüze eğitime yeniden başlanacağını kaydetti.

Slovakya'da 1 Şubat itibarıyla 155 bin 145 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 732 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 254 bin 826'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artışla 4 bin 889'a çıktı.