Slovakya’da OHAL uzatıldı

Slovakya’da hükümet, Covid-19’la mücadele kapsamında ilan ettiği OHAL’i 9 Ocak’a kadar uzattığını açıklarken, toplu taşıma araçlarını kullanacak kişilerin ise negatif test, aşı sertifikası ya da Covid-19’u atlattığına dair sertifika göstermesini zorunlu kılındı.

Slovakya hükümeti, Covid-19 ile daha etkili mücadele etmek amacıyla 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 9 Ocak’a kadar uzatma kararı aldı. Bu kapsamda okula, işe, doktora, eczaneye ve alışverişe gitmek dışında, sokağa çıkma yasağı devam edecek.

OHAL kararının uzatılmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanımına da yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, 10 Aralık Cuma gününden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler negatif Covid-19 testi, aşı sertifikası ya da hastalığı atlattığına dair sertifika göstermek zorunda kalacak.

Yine aynı tarihten itibaren Covid-19 aşıları tamamlanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler, marketlerin tüm reyonlarına kabul edilecekken, aşısızlar ise yalnızca gıda ve temizlik malzemesi gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri marketlere girebilecek. Aşısız kişiler, negatif test gösterseler dahi diğer market ve reyonlara giremeyecek.

OTELLER 25 ARALIK’TA AÇILACAK

Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, spor ve kuaför salonlarının da aralarında bulunduğu hizmet sektörünün, 17 Aralık’tan itibaren yalnızca aşılı kişilere hizmet vereceğini duyurdu.

Otellerin ise 25 Aralık’tan itibaren negatif Covid-19 testi, aşı sertifikası ya da hastalığı atlattığına dair sertifika gösteren kişileri ağırlamaya başlayacağını belirten Lengvarsky, restoranların paket servis dışında kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. Kısıtlamalar 9 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacak ve salgının durumuna göre söz konusu tarih uzatılabilecek.

Salgının başından bu yana 748 bin 969 Covid-19 vakasının görüldüğü Slovakya’da 15 bin 95 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, son 24 saatte 9 bin 425 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi de hayatını kaybetti.

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