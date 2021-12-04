SMA hastası bebeğin annesi Akşener’e feryat etti: ‘Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum’

Amasya’da ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti lideri Akşener’in yanına gelen SMA Tip 1 hastası Lina bebeğin annesi feryat etti. Bebeğinin tedavisi için 29 milyon lira toplamak zorunda olan anne, “Bilim Kurulu’ndan bizim için güzel bir sonuç çıkmadı. Bizim çocuklarımız ölsün mü? Niye bu çocuklara sahip çıkmıyorlar? Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya’daki esnaf ziyaretlerine Merkez ilçesinde devam etti. Sokakta gezen Akşener’in yanına SMA Tip 1 hastası Lina bebeğin ailesi geldi.

SMA hastası çocuğuyla birlikte Meral Akşener’in karşısına gelen dertli anne, “Aylardır mücadele veriyoruz. Yurt dışındaki tedavi artık gelsin istiyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil tüm bebeklerin sesini duysunlar. Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yalvarıyorum” diye konuştu.

“BİLİM KURULU’NDAN BİZİM İÇİN GÜZEL BİR SONUÇ ÇIKMADI”

SMA Bilim Kurulu’nun son toplantısına işaret eden anne, “Bizim için güzel bir sonuç çıkmadı. Bizim çocuklarımız ölsün mü? Niye bu çocuklara sahip çıkmıyorlar? Belki yüzlerce çocuk var böyle. Ben artık bu tedavinin karşılanmasını istiyorum Sizden destek istiyorum. Ne olursunuz bu konu artık meclise taşınsın. Çocuklarımız ölmesin. Hepsi kurtulsun istiyorum” diye feryat etti.

“BOĞAZINDAN BİR DAMLA SU GEÇMİYOR”

“Benim çocuğumun boğazından bir damla su geçmiyor” diyen dertli anne, “Ben her şeye rağmen ayakta durup kampanyalarla 5 liralarla 10 liralarla devam ettirmeye çalışıyorum. Çocuğumu yaşatmaya çalışıyorum. 6 tane makineden çıkarıp buraya geldim” ifadeleriyle dert yandı.

TEDAVİ İÇİN GEREKEN PARA 29 MİLYON LİRA

Akşener’in “Tedavi için ne kadar para gerekiyor?” sorusu üzerine Lina’nın babası, “Şu anda 5 milyon lira topladık. Toplamda 29 milyon toplamamız gerekiyor. 2 milyon 172 bin dolar lazım” dedi. Akşener “Ben elimden geleni yapacağım” sözü verdi.

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