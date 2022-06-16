‘SMA hastası çocuğum can çekişiyor’ dedi, bakanlık önünde kendini yakmaya çalıştı

SMA TİP 1 hastası Göktuğ bebeğin babası, Sağlık Bakanlığı önünde kendisini yakma girişiminde bulundu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı baba, “Benim evladım can çekişiyor” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gelmesini istedi.

Bir ambulans şoförünün yoğun bakım bulamadığı için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapmasının ardından, bu kez iki kişi SMA’lı çocukları için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“SAĞLIK BAKANI BURAYA GELSİN”

SMA TİP 1 hastası Göktuğ bebeğin babası Atakan Altunöz, bakanlık önünde benzin dökerek kendisini yakma tehdidinde bulunurken, yanındaki kadın ise “SMA değil, Göktuğ kazanacak” yazılı pankart taşıdı.

Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı vatandaş, “Sağlık Bakanı buraya gelecek, benim evladım can çekişiyor” dedi. Çevredekiler “Çocuğunu düşün yapma” diyerek uyarırken, eylemciler ise, “Sağlık Bakanı gelmeden gitmeyeceğiz” karşılığını verdi.

CHP’Lİ VEKİL PAYLAŞARAK BAKAN KOCA’YA SESLENDİ

Görüntüleri paylaşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık sistemindeki çöküş, vatandaşlarımızın isyanında vücut buluyor. Onkoloji hastasına yer bulamayan ambulans şoförü arkadaşımızın ardından, bugün de SMA’lı yavrusu için bakanlık önüne giden vatandaşımız…Sn. Koca, bu çığlıklara daha ne kadar kulaklarınızı tıkayacaksınız?” ifadelerini kullandı.

MECLİS’İN GÜNDEMİNE TAŞINDI

TBMM Genel Kurulu’nda da konuyu gündeme taşıyan Murat Emir, “İnsanlar hastaneden randevu alamıyor, tetkiklerini yaptıramıyor. Tomografi, MR randevuları aylar sonrasına veriliyor, bunu hepimiz biliyoruz. Geçen gün bir ambulans şoförü yoğun bakım bulamadığı için eylem yaptı. Türkiye fotoğrafı bu, sağlık sistemi çökmüş durumda” ifadelerini kullanmıştı.

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