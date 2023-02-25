SMA hastası Destan çadırda destek bekliyor





Malatya Yeşilyurt İlçesinde 2013 yılında temeli atılan ve 2015 yılında oturulmaya başlanan Prestij Vadi Konutları, meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında yetkililer tarafından ağır hasarlı olarak belirlendi. Bu evlerde yaşayanlar arasında Evren ailesi de bulunuyordu.

Sabri Evren ve Zarife Kılıç Evren çiftinin iki kız çocuğundan 3 yaşındaki Destan Duru’ya SMA teşhisi konulmuştu. Aile başlattığı kampanya sonrasında gereken parayı topladıktan sonra küçük Destan Duru’yu Dubai’ye götürerek ilaçlarla tedavi ettirdi.

Daha sonra Malatya’ya dönen Destan Duru’nun tedavisi hastanelerde ve evde sürüyordu. Meydana gelen depremin ardından evleri ağır hasarlı olan Evren ailesi bu süreçte çadırda yaşamaya başladı. Aile, Destan Duru’nun tedavisinin devamı için yardım bekliyor.

“BU ÇADIRDA 11 KİŞİ KALIYORUZ”

Evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirten Baba Sabri Evren, “Ev ağır hasarlı, işyeri yıkıldı. Benim çocuğum SMA hastası, tedaviye ihtiyacı var. Ne malzemelerini alabildik ne fizik tedaviye gidebildik, tamamıyla mağduruz. Bu çadırın içinde biz 11 kişi yaşıyoruz. Burası soğuk bir memleket, dün akşam çocuğun ateşi 41 dereceydi. Bizim en azından kafamızı sokabileceğimiz bir yer için destek bekliyoruz. Zor bir durumdayız, Allah kimseye yaşatmasın. Tabi ki şu an ülke zor durumda ama çocuğumuzun da ihtiyacı var” dedi.

“ÇOCUĞUMU BU SÜREÇTE MAĞDUR ETMEMEM LAZIM”

Destan Durunun tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren baba Sabri Evren, Biz kampanya düzenledik, kampanya bitti Dubai’ye gittik ilacımızı aldık ama tedavisi devam ediyor. Bu tedaviye ara verildiği zaman hastalık eski halin dönüyor. Günde 3 saatte bir ayakta durma sehpasında beklemesi lazım, 3 saatte bir yürütece koymanız lazım, 3 saate bir fizik tedavi yapmamız lazım. Ama bunları yapabileceğimiz yer yok ve elimizde malzemeler de kalmadı. Bu süreci devam ettirebilmem lazım, en azından çocuğumu bu süreçte mağdur etmemem lazım” şeklinde konuştu. (DHA)