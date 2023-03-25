“SMA ilacı hala geri ödeme kapsamına alınmadı”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda da yaşanan sorunları dile getirdi.

Genetik bir hastalık olan, dört farklı tipi bulunan SMA’nın dünyada görülme sıklığı 10 binde bir iken, Türkiye’de bu oranın 6 binde 1 olduğunu kaydeden Bulut, her yaşta görülebilen SMA hastalığından muzdarip çok sayıda çocuğun mağduriyetinin yürekleri dağladığını belirtti.

Bulut, “SMA hastalarının ailelerinin talebi, 2017 yılından bu yana ülkemizde geri ödemede olan ilacın dışında, oral kullanım avantajı olan ile tek seferlik uygulama avantajı olan ve sağlam SMN-1 geninin transferini sağlayan ilacın da geri ödeme kapsamına alınmasıdır. İki yaşın altı Tip 1 SMA hastalarına uygulanabilen ilaç ile 2 ay üzerinde tüm SMA tiplerinde kullanılabilen ilaç Türkiye’de Yurt Dışı İlaç Kullanımı listesinde yer alsa da ilaçların bedeli SGK tarafından karşılanmamaktadır” dedi.

HALA RUHSATLANDIRILMAMIŞ

2023 yılı Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe görüşmelerinde, “Bilim Kurulu’nun oral kullanımı olan ikinci bir ilacın kullanımını onayladığını, ilacın kullanıma alınacağı” bizzat Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Yine şubat ayının başında Bakan Koca, başkanlığında toplanan SMA Bilim Kurulu’nda alınan kararla tedavi rehberine yeni bir ilaç daha eklendiği kaydedilmiştir. İlgili ilacın ülkeye girişi için firma tarafından yasal başvuruların yapıldığı, ilacın ruhsatlandırılmasında da son aşamaya gelindiği belirtilmiştir.

Ancak son aşamaya gelindiğini ifade ettiğiniz günden itibaren 1 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen ilaç henüz ruhsatlandırılmamış ve geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Kullanımı diğer SMA ilaçlarına göre kolay olan, oral olarak alınabilen ilaç tedavide de büyük kolaylık sağlayacaktır.”

CHP’li Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise, “Tarafınızca defaatle hastaların kullanımına sunulacağını söylediğiniz ve SMA hastalarının umutla beklediği ilgili ilaç ülkemizde ne zaman ruhsat alacaktır? Açıklamanızın üzerinden 1 ay geçmesine karşın ruhsat süreci neden sonuçlandırılmamış ve geri ödeme kapsamına alınarak hastaların kullanımına sunulmamıştır?” diye sordu.