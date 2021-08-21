400 gr daha alırsa tedavi şansını kaybedecek… 21 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online SMA’da umutlar zamanla yarışıyor… 21 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu