SMA’lı bebeğin bağış kutusunu çaldı, koşan anne kutuyu geri aldı

Olay, 15 Nisan Cumartesi Günü saat 19.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. SMA’lı bebek Çınar Topuz için anne Melek Topuz cadde üzerine stant açtı. Kasklı bir kişi yardım yapma bahanesiyle standın yanına geldi.

Şüpheli para bozdurup yardım yapacağını söyledi. Anne Melek Topuz şüphelinin verdiği parayı bozmaya çalışırken, şüpheli bağış kutusunu çalıp koşmaya başladı. Çığlık çığlığa şüphelinin peşinden koşan anne dakikalar süren kovalamacanın ardından şüpheli tam motosiklete bineceği sırada elindeki bağış kutusunu aldı.

“10 DAKİKADIR KOŞTURUYORUM”

Yaşananlarla ilgili konuşan anne Melek Topuz, “Maalesef ölümcül bir kas hastası bu hastalık. Bu hastalığın tedavisi 35 milyon lira. Bir ailenin toplayamayacağı bir para. O yüzden biz valilikten izin alıp stant açıp bağış topluyoruz. 1 liraya bile muhtacız.

Vicdansızın biri gelip kutumuzu çalıp gidiyor. Arkasından 10 dakikadır koşturuyorum. Ben elimle vurmasam kutuyu alıp götürüyor. O vicdansız yakalanamadı ama kaçtı. İnşallah yakalanıp gereği yapılır. Biz çaresiz bir aile olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

“ELİMLE VURUP KUTUYU KURTARDIM”

Evladımız ölmesin diyen anne Melek Topuz, “Bu çocukların nefes alması için 5 cihaza ihtiyaç duyuyorlar. Herkese sesleniyorum lütfen 10 lira da olsa herkesten destek istiyorum. 1 senedir sadece yüzde 11’ini topladık. Bu çocukların zaten şansı yok bir de böyle 3 kuruşuna göz dikenler oluyor. Allah reva görmedi çok şükür parayı kurtardık. Bağış yapmak istedi. 20 lira verip 10 lira bağış yapacağını söyledi. Çantamdan parayı bozmak isterken kutuyu alıp kaçtı. Ben de hızlı bir şekilde arkasından koşturdum. Elimle vurup kutuyu kurtardım” ifadelerini kullandı. (DHA)