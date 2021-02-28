Snowboard tutkunları için Red Bull Athlete Zone Erciyes'te yapıldı

KAYSERİ (AA) – Türkiye'de 50 snowboard tutkunu, Red Bull Athlete Zone ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kıyasıya yarışmanın heyecanını yaşadı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kayak ve snowboard tutkunları, Red Bull Athlete Zone ile Kartalkaya ve Erciyes'te kıyasıya yarışmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor.

5 hafta sürecek, eğlenceli anların ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı organizasyonda sıradaki durak Kayseri oldu.

Sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı organizasyonda atölye çalışmalarının ardından yaklaşık 50 snowboard tutkunu, Erciyes Kayak Merkezi Magna Apex önünde birincilik için kaydı.

Serbest stil snowboard mücadelesine sahne olan yarışlarda birinciliği Batuhan Damızlık alırken, podyumu tamamlayan diğer isimler ise Metecan Coşkunçay ve Emre Gürger oldu.