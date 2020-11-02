Snowden: ABD-Rusya çifte vatandaşlığı için başvuruda bulunacağım

Rusya’da ekim ayında süresiz oturma izni hakkı alan eski NSA çalışanı Edward Snowden, Twitter’dan yaptığı açıklamada ABD-Rusya çifte vatandaşlığına başvuracağını ifade etti.

Snowden, “Anne ve babamızdan yıllar süren ayrılığın ardından, karım ve ben oğlumuzdan ayrılmayı istemiyoruz. Pandemi ve sınırların kapatıldığı bu dönemde, bu sebeple ABD-Rusya çifte vatandaşlığına başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That’s why, in this era of pandemics and closed borders, we’re applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

​Snowden ayrıca eşinin de kendisinin de ABD’li olarak kalacağını, çocuklarını da fikirlerini özgürce ifade etmek gibi Amerikan değerleriyle yetiştireceklerini kaydetti. Snowden, bütün ailenin bir araya gelebilmesi için ABD’ye dönebileceği günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.