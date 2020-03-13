Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık

İSTANBUL (AA) – Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Business Pass ile temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesinde büyük kolaylık sağlıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Business Pass ile iş yemekleri en prestijli restoranlarda yenirken, masrafları en etkin şekilde yönetmek mümkün.

Sodexo çalışanların hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu ayrıcalıklardan biri olan Business Pass, iş yemekleri için en fazla tercih edilen restoranlardan oluşan üye ağı ile temsil ve ağırlama süreçlerini daha kolay hale getirirken, masraf yönetimini kontrol altına alıyor.

İşletmeler, yemekli ekip toplantılarını, saha ekiplerinin müşteri ağırladıkları yemeklerini, şirket içi kutlama organizasyonlarını ve ekip motivasyon yemeklerini Business Pass ile karşılaması durumunda yapılan harcamalar tek fatura ile muhasebeleştirilerek operasyonel kolaylık sağlanıyor ve harcamalar en ince detayına kadar incelenebiliyor.

Sodexo'lu çalışanlar ise kredi kartı veya nakit bulundurmak zorunda kalmadan misafirlerini prestijli Sodexo üye restoranlarında, yeni tasarımı ile Business Pass kartlarını kullanarak ağırlayabiliyor. Harcamalar için fiş veya fatura gibi ekstrelerle uğraşmayan çalışanlar, masraf yazmaktan kurtularak zamandan kazanıyor.