Sodexo, FlexoGift Platformu ile kurumsal hediye çeklerinin dijital adresi oluyor

İSTANBUL (AA) – Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, salgınla birlikte dönüşen işveren ve çalışan ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil kurumsal hediye platformu FlexoGift'i hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışma dönemi ile birlikte çalışan motivasyonunu sağlamanın zorlaştığı, firmaların da çalışanlarına ya da iş ortaklarına sunduğu ödül ve faydalar için pratik, dijital ve çok seçenekli bir platform arayışında olduğu içgörülerinden yola çıkan Sodexo, yüzde 100 dijital olan bu platform ile işverenlere farklı kategorilerde Türkiye’nin seçkin markalarının yer aldığı bir yelpaze sunmuş oluyor.

Sodexo, çalışan ödül ve faydaları alanında da hem işverenlere hem çalışanlara seçme özgürlüğü sunan pratik ve dijital bir platform hizmeti vermeye başladı.

Sodexo'nun yeni kurumsal dijital hediye platformu FlexoGift, günümüzde değişen firma ve çalışan ihtiyaçlarına uygun olarak uçtan uca dijital bir hizmet sunuyor. Firmaların dönemsel yardımlar, performans / bağlılık ödüllendirme, satış kanalı teşvikleri ve esnek yan haklar gibi uygulamalarında faydalanabilecekleri FlexoGift platformu plastik kart ya da kağıt çekler olmadan kullanılabilecek.

– Binlerce marka ve ürün FlexoGift'te

FlexoGift platformu ile firmalar birçok farklı kategoride kurumsal hediye seçeneklerini çalışanlarına ya da iş ortaklarına tek bir dijital platform üzerinden sunabilir hale geliyor.Uygulama sayesinde çalışanlar şirketleri tarafından tanımlanan bakiyelerini FlexoGift mobil uygulaması üzerinden istedikleri markalarının dijital çeklerine dönüştürerek gıdadan giyime, elektronikten e-ticarete well-being uygulamalarına kadar çeşitli kategorilerde birbirinden seçkin markalardan kendi hediyelerini kendileri seçebiliyor.

Üstelik çalışanlar kendilerine verilen hediye bakiyelerini, birden fazla marka arasında bölüştürebiliyor, harcamadığı sürece değiştirebiliyor ve günümüzün dünyasına uygun olarak markaların ister mağazalarından ister e-ticaret sitelerinden harcamalarını yapabiliyorlar.

Sodexo'nun FlexoGift dijital hediye platformu için GFK Araştırma Hizmetleri ile başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya’dan hem beyaz hem mavi yaka 600’den fazla çalışan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 300’den fazla kurum ile gerçekleştirdiği “Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması”na göre firmaların yüzde 76'sı çalışan memnuniyetini ölçüyor ve takip ediyor. Öte yandan salgın döneminde firmaların en çok zorlandığı konuların başında yüzde 56 ile çalışan motivasyonunun korunması geliyor.

– "Çalışanlara seçme özgürlüğü olan modern bir deneyim yaşatabilmek için FlexoGift'i geliştirdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Eda Uluca Özcan çalışanların iş süreçlerinde daha fazla söz sahibi olarak geleceğin çalışma biçimlerini şekillendireceğini öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni düzende çalışma biçimlerinin farklılaşmasıyla birlikte çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını sağlamak, İK profesyonellerinin en önemli gündemi haline geldi. Yaptığımız araştırmalar, çalışanların beklentilerinin başında 'fark edilme' ve 'ödüllendirilme'nin geldiğini gösteriyor. Biz de bu koşullar ışığında firmalara esnek ve dijital bir hediye çözümü sunabilmek, çalışanlara da seçme özgürlüğü olan modern bir deneyim yaşatabilmek için uçtan uca dijital bir çözüm olan kurumsal hediye platformumuz FlexoGift'i geliştirdik. Aynı zamanda çalışan faydaları üzerine oluşturduğumuz uzmanlığımız ile dijital yetkinliklerimizi birleştirerek firmalar, çalışanlar ve üye iş yerlerini kapsayan ekosistemimizde büyük bir değer zinciri yarattık."

Özcan, yeni düzende çalışanlar için de esnekliğin ve kişiselleştirmenin önemli olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Artık her şeyin temelinde çalışan deneyimi yatıyor. Araştırmamıza göre çalışanların yüzde 50'ye yakını motivasyonlarını en fazla arttıracak unsurun şirketleri tarafından sunulacak maddi takdir ve hediye olduğunu belirtiyor. Öte yandan uzaktan çalışma ile birlikte çalışanların ihtiyaçları kişiden kişiye değişiyor, tek ve aynı çözüm tüm çalışanlara uymuyor. Çalışanların yüzde 45'i şirketi tarafından sağlanan yan hakların esnek olmasını ve kendi istediği faydadan özgürce yararlanabilmeyi istiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 95'i esnek yan hak ve ödüllendirme uygulamalarının şirkete bağlılıklarını ve motivasyonlarını arttıracağını belirtiyor."

FlexoGift kurumsal dijital hediye platformunun farklı markalardan seçme özgürlüğü sağladığına dikkati çeken Özcan, şunları değerlendirmede bulundu:

"FlexoGift kurumsal dijital hediye platformumuz ile çalışanlara zengin ve yeni nesil kategorilerde birbirinden farklı markalardan seçme özgürlüğü sağlarken, firmaların hediye seçme, tedarik etme, dağıtma gibi operasyonel süreçlerini ise tamamen yok ediyor ve dijitale taşıyoruz. FlexoGift ile verimlilik sağlama, motivasyon ve çalışan bağlılığı yaratma gibi konularda şirketlerin ihtiyacına uygun, esnek yan haklar alanında yeni nesil bir çözüm sunuyoruz. Böylece hem şirketler daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürüterek çalışan motivasyonunu arttırıyor, hem de çalışanlar dijital hediye çeklerini istedikleri şekilde değerlendirerek ihtiyaçlarına göre seçme özgürlüğü elde ediyor."