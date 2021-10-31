Sofralık zeytin ihracatında 150 milyon dolarlık rekor

Sofralık zeytin ihracatında 2021 sezonu yeni bir rekorla geride kaldı. Türkiye, sofralık zeytin ihracatında tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajını geçti.

Anayurdu Anadolu olan ve “ölmez ağaç” diye tanımlanan zeytin ağacında küresel ısınmaya rağmen bu sezonunda 430 bin ton sofralık zeytin rekoltesi gerçekleşti.

Türk zeytincilik sektörü, 430 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesinin 88 bin 430 tonunu ihraç ederek 150 milyon 142 bin dolarlık döviz kazandı. Bir önceki yılda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 145,7 milyon dolar döviz geliri elde edilmişti. Sofralık zeytin ihracatında siyah zeytin 67 bin 90 ton karşılığı 114 milyon 247 bin dolar olurken, yeşil zeytin ihracatı miktar olarak 21 bin 305 ton, döviz geliri olarak 35,8 milyon dolarlık performans gösterdi.

100 BİN TONLUK HEDEF

Türkiye’nin 2002 sonrasında kazandığı 90 milyon zeytin ağacının meyve veren ağaçlar arasına katıldığını, zeytin rekoltesinin her yıl artmasını beklediklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2021-22 sezonunda sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklanmamakla birlikte önceki yıllardan yüksek olacağına ilişkin ipuçlarına sahip olduklarını, 2021/22 sezonunda 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedeflediklerini vurguladı.

Küresel ısınmanın son yıllarda etkilerinin sert bir şekilde hissedildiğine işaret eden Er, “Zeytin üreticisinin önemli maliyet kalemleri gübre, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde astronomik artışlar oldu. Üreticilerimizin ağaçlarına bakabilmeleri için üreticimize verilen primlerin zeytinyağında 3 TL, dane zeytinde de 75 kuruşa çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

EN YOĞUN TALEP ALMANYA’DAN

Türkiye’nin siyah zeytin ihracatında ilk sırada 33,5 milyon dolarlık tutarla Almanya yer alırken, Irak’a 18,8 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. Sofralık zeytin ihracatında geleneksel ihraç pazarlarından Romanya’ya ise 17,7 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. ABD 8 milyon dolarlık, Bulgaristan ise 7,1 milyon dolarlık Türk siyah zeytini talep etti.

Yeşil zeytin ihracatında da Almanya 8,8 milyon dolarlık taleple birinci sırayı kimseye bırakmazken, Irak 7,1 milyon dolarlık yeşil zeytin talebiyle Almanya’yı takip etti. ABD 3 milyon 75 bin dolarlık Türk yeşil zeytini ithalatıyla zirvenin üçüncü sırasının sahibi oldu. (İHA)

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