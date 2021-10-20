Soğanını satamayan üretici, ‘AKP’ye kaç defa oy verdim’ diyerek isyan etti

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat’ın ilçelerinde ziyaretler yaparak vatandaşların ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Tarlada soğanları kalan bir üretici, “Devlet bunu görsün. AKP’ye de kaç defa oy verdim” diyerek isyan etti.

İsmail AKDUMAN

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Kasım’da Yozgat’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde kentte giden Milletvekilleri Ahmet Kaya ve Kadim Durmaz, çeşitli ilçelerde vatandaşlar ile sohbet edip ziraat odalarını ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Milletvekillerini tarlaya götürerek çuvallanmış soğanlarını gösteren bir üretici, iktidar milletvekillerinin kendilerini görmelerini istedi.

“AK PARTİ’YE DEFALARCA OY VERDİM”

Aydıncık ilçesindeki Kümbet ovasında çiftçilik yaptığını söyleyen soğan üreticisi, “Soğanın bana maliyeti 80 kuruş olup, şimdi soğanı hiç alan olmadığından tarlada bıraktım. Devlet bunu görsün. AK Parti’ye de kaç defa oy verdim. Gelip bunu iktidarın sayın milletvekillerinin görmesini istiyorum. Bu halimizi gelsinler de görsünler. Satılmıyor bu soğanlar, bunları ne yapacağız? Biz battık bize bir çare yok mu?” diyerek isyan etti.

“SOĞANLAR TARLADA ÇÜRÜMEYİ BEKLİYOR”

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan Ahmet Kaya, “Dağ taş soğan dolu. 4 bin 220 dekar alanda soğan ekimi yapılmış. Üretici soğanı kesmiş, çuvallamış maalesef tarlada bekletiyor. Niye? Alıcı yok. Üretici 80 kuruşa mal ettiği soğanı 40 kuruşa satamıyor, 20 kuruş veren yok. Altın değerindeki soğanımız tarlada çürümeye terk edilmiş. Üretici çaresizlik içinde ülkeyi yönetenlerin bu sorunu görmesini ve çözüm üretmesini bekliyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Patates üreticisi susuzluktan şikâyetçi