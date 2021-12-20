Soğuk algınlığı mı, Omicron mu yoksa sadece stres mi?

Kış aylarıyla birlikte artan nezle ve soğuk algınlığı vakaları kişilerde corona virüsü endişesini de beraberinde getiriyor. ABD ve Avrupa’da halk test merkezlerine akın ederken, en küçük bir hapşırık bile insanları tetiklemeye yetiyor. ABD merkezli New York Times gazetesi okurlarına sordu ‘Nezle misin? Omicron mu? Yoksa sadece panik mi yapıyorsun?’

Sozcu.com.tr

Soğuk algınlığı semptomları tipik olarak burun akıntısı veya tıkanıklığı, vücut ağrıları ve hapşırma ile kendini gösterse de 2020 yılı ile birlikte bu semptomlara bir yenisi daha eklendi: Panik.

Son dönemde özellikle Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla, halk arasında ‘Nezle mi oldum? Corona virüse mi yakalandım? Yoksa Omicron muyum?’ endişeleri yaşanırken, bu yüzden artık hastalıklar yatak istirahati ve tavuk çorbasıyla geçiştirilemiyor….

ABD’de son dönemde test merkezlerinin önünde yığılmalar yaşanırken, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de benzer görüntüler gelmeye başladı.

PANİK ORTAMINA YOL AÇTI

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, sosyal mesafe ve maske takma zorunlulukları gevşedikçe, grip enfeksiyonları ve soğuk algınlığı vakaları genellikle yılın bu zamanında olduğu gibi yeniden artış göstermeye başladı.

Sağlık yetkilileri, semptomları olan ve corona virüse maruz kaldıklarına inanan kişileri test yaptırmaya ve sosyal aktiviteden kaçınmaya teşvik ediyor. Ancak bu durum insanlar arasında ‘panik’ ortamına yol açarken, aynı zamanda strese ve gerginliğe de neden oluyor.

‘HEKRESE HABER VERMEK BENİ ÇOK YIPRATTI’

ABD merkezli New York Times gazetesi, Brooklyn, East New York’tan 21 yaşındaki Brianna Lue ile gerçekleştirdiği röportajda da bu duruma atıfta bulundu. Lue, geçen hafta corona virüse yakalandığını ve çalıştığı kreşten herkese durumu haber vermesinin onu çok ‘yıprattığını’ söyledi.

Gazeteye konuşan 32 yaşındaki yazar Tal Lavin de bu süreçte yaşadığı benzer bir soruna işaret etti. “Son iki yıldır bu hastalık hakkında o kadar çok düşündüm ki, en ufak bir hastalık belirtisi otomatik olarak aklıma corona virüsü getiriyor” dedi.

‘ANKSİYETE VAKALARINDA ARTIŞ’

Gazete, aslında dünya üzerinde milyonlarca insanın benzer durumlar yaşadığına dikkat çekerken, yapılan araştırmalar da corona virüsü sürecinde anksiyete ve strese dayalı kaygı bozukluğu vakalarında artışa işaret ediyor.

Gazetede yayımlanan yazıda, bazı insanların test olmasına ve negatif sonuç almasına rağmen yine de sürekli testlerini yenilemeye gittiğini veya evdeki kitleri kullandığı da vurgulanıyor. Bazı insanların bunu sadece ‘sakin kalmak’ için yaptığı belirtilen yazıda, endişenin özellikle kış aylarında nezle ve soğuk algınlığı vakalarıyla artışa geçtiği vurgulandı.

New York Times, bazı insanların evlerinde bile kendilerini odaya hapsettiğini veya maskeyle gezdiğini aktardı.

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