Soğukta üşüyen köpeğin üstüne montunu örttü

Balıkesir’e bağlı Karesi ilçesi Atalar Caddesi üzerinde abisi ile birlikte giyim mağazası işleten Serkan Palakan, güvenlik kamerasını izlediğinde kalpleri ısıtan bir görüntü ile karşılaştı.

Soğukta üşüyen hayvanın üzerine kendi montunu örten vatandaşı gören Palakan, önce çevresine sorarak bu kişiye ulaşmaya çalıştı.

Sonrasında da bölgede yayın yapan yerel bir gazete üzerinden Faruk Sağdıç’a ulaşan Palakan kendisine bir mont hediye etmek istedi. Hediyeyi kabul etmeyen Sağdıç ise, gönülleri fethetti.

“KÖPEĞİN ÜŞÜMESİNİ İSTEMEDİM”

Sağdıç, kendi köpeği olduğunu da belirterek, “Benim köpeğim yarım saat dışarıda kalsa içim titriyor, o köpeğin de üşümesini istemedim” dedi.

Görüntülerde, köpeğe sakince yaklaşarak üzerine ceketini örtmeye çalışan Sağdıç’tan köpek ilk önce korkup kaçıyor sonrasında da sıcak ceketi fark eden köpek uysallaşarak ceketin içine giriyor.

Sağdıç’ın görüntüleri, insanlık ölmemiş dedirtti.