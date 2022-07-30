Söğütlüçeşme gar projesine karşı eylem: ‘Bu proje İstanbul’a ihanettir’

Kadıköylüler, Söğütlüçeşme’de devam eden gar projesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir” denildi.

Fırat FISTIK

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de gar projesi için ÇED’in gerekli olmadığına karar verilmişti. Söz konusu proje uzun süredir, bölgeyi alışveriş merkezine çevireceği endişesiyle hem vatandaşlar hem de sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Kadıköylüler de bugün konuyla ilgili Söğütlüçeşme’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, proje kapsamında bölgede bulunan ağaçların kesildiğine dikkat çekilirken, ruhsatsız bir biçimde yeni viyadük yapımının sürdüğü belirtildi.

“BU PROJE İSTANBUL’A İHANETTİR”

“Haydarpaşa Garı işlevsiz bırakılarak Söğütlüçeşme’yi trenlerin son durağı yapmak istiyorlar” denilen açıklama şöyle devam etti:

* “Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, kent belleğini ve kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu projenin gerçekleşmesine izin verirsek, trensiz bırakılılan Haydarpaşa garı ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesi gündeme gelir. Yüz yıldır olduğu gibi trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa garıdır.

* Söğütlüçeşme istasyonunun gar olarak kullanılabilmesi için teknik olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım alanları yoktur. Söğütlüçeşme’ye gar ve AVM planlamak, kent planlama ilkelerine, tekniğin ve bilime aykırıdır. Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir.

* AKP‘nin rant ve talana dayalı Projenin hayata geçmesini önleyemezsek deniz ulaşımı tali kılınarak minibüs, otobüs, metrobüs, marmaray, hızlı tren gibi ulaşım araçlarının tümü bu bölgeye yüklenecektir. Bunların hiç birisi İstanbul ve Kadıköy ulaşım gerçekliğinin düşünülmediğini gözler önüne sermektedir.

“TRAFİK İÇİNDEN ÇIKILAMAZ BİR HÂL ALACAK”

* Kadıköy’de bulunan sivil toplum örgütleri, esnaf dernekleri, siyasi partiler adına yapılan açıklamada proje gerçekleşirse yaşanacaklar da sıralandı:

– Trafik içinden çıkılmaz bir hâl alacak

– Hava kirliliği daha da yoğunlaşacak.

– En önemlisi, başta Kadıköy çarşıda bulunan esnaflar olmak üzere, zor ekonomik koşullara rağmen ayakta kalmaya çalışan Kadıköylü esnaf olumsuz olarak etkilenecektir.

– Söğütlüçeşme istasyonu ve çevresinin bulunduğu alanda yoğun balçık zemin olduğundan depreme dayanıklı inşaat yapmak için başta planlanan maliyetler 4-5 kat artacaktır.”

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