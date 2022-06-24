Söğütlüçeşme’de ‘AVM istemiyoruz’ eylemi

İstanbul Söğütlüçeşme’deki tren istasyonunun olduğu araziye yapılması planlanan AVM projesini protesto eden mahalle sakinleri, “Daha fazla beton istemiyoruz” dedi.

Söğütlüçeşme’deki tren istasyonunun olduğu araziye yapılması planlanan AVM/Gar Projesi, Kadıköylüler tarafından protesto edildi. Eyleme Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri de katılarak destek verdi.

Eylemde “Söğütlüçeşme’de AVM ve Beton İstemiyoruz, Daha Çok Yeşil ve Kamusal Alan, Depremde AVM’ye mi Sığınacağız?, Haydarpaşa Gar Söğütlüçeşme İstasyondur” yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

TMMOB İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Söğütlüçeşme’de yapılmak istenen AVM projesi hemen durdurulmalıdır! Söğütlüçeşme’de yeşil alan korunmalı, Haydarpaşa Garı, gar hizmetlerini vermeye başlatılmalıdır” ifadelerine yer verildi.