Şok! 10 yaşında baba olacak, anne ise 13 yaşında…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; gizlilik nedeniyle adı anılmayan çocuk dördüncü sınıf, hamile kalan çocuk ise yedinci sınıf öğrencisi.

Rus medyası, çocuk çiftin sosyal medyadaki statülerini “evlenmeden birlikte yaşama” olarak değiştirdiğini yazdı.

Çocuklarının hamile kalmasından ötürü mutluluk duyan ailenin yerel yetkililer tarafından soruşturulduğu öğrenildi.

Nedeni ise çocuğun annesinin ölümcül kanser hastası olması gerekçesiyle 13 yaşındaki hamile kızı ile yaşları üç ve beş olan iki oğluyla kimin ilgileneceğine yönelik soru işaretlerinin bulunması.

‘BABASI O OLMAYABİLİR!’

Kızın okulundan yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve hamile öğrenci için gereken tüm yardımın yapılacağı aktarıldı.

Yere basına yansıyan bazı haberlerde, 13 yaşındaki kız öğrencinin yaşıtı olan başka çocuklardan hamile kalmış olabileceği yolunda spekülasyonlar yer aldı.

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İRAN’DA DÜĞÜN İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan, İran’da geçen yıl eylül ayında 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün görüntüleri sansasyon yaratmıştı.

Küçük kız, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirilirken, düğün görüntüleri sosyal medyada viral olmuş ve tepkiler üzerine evlilik iptal edilmişti.