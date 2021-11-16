Şok dalgası geliyor acil müdahale gerekiyor

Doların 10 lira sınırını aşması piyasalarda döviz kurlarına ilişkin kaygıların artmasına neden oldu.

YouTube üzerinden yayın yapan Integral Forextv’den Dr. Aytunç Kocabalkan’ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Atilla Yeşilada, ‘’Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin detayları açıklandı. Karamollaoğlu diyor ki; ‘Bir, başkanlık sistemi, yürümüyor değiştirelim. İki, ciddi bir ekonomik sıkıntı var, lütfen buna müdahale edin’ diyor. Erdoğan ikisine de inanmamış. Neden buraya geldik? Faiz kararlarını Merkez Bankası karar vermiyor ki, Erdoğan veriyor. Erdoğan bu şekilde uygulamalara devam ederse büyük bir şok ile karşı karşıya kalacağız. Bu şok dalgasının bütün finansal sistemi kötü bir şekilde derinden etkileyeceğini göremiyorsa o zaman iyimser olmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

90’LI YILLARA DÖNERİZ

Yeşilada, “Eğer bir iki hafta içinde çok acil bir şekilde döviz kuruna bir şekilde müdahale edilmezde 1990’lı yılların devalüasyon-enflasyon sarmalına gireriz. TL’nin değer kaybı enflasyonu körükler, döviz yükseldikçe de millet döviz almaya başlar. Fiyatlar da dövize göre belirlenir. 1990’lara dönmek isteyen varsa buyursun devam etsin” diye konuştu. Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası beklenti anketine dikkat çekerek, “Anketin yayımlanmasından 1 hafta sonra biz bu anketi deldik. Yayınlandığı tarihte yıl sonu dolar kuru 9.98 lira olarak öngörüldü. Ancak biz bunu aştık ve dolar 10 TL’nin üstüne çıktı. Şu anda bu gelişmeler çerçevesinde dolar kurunun 1 yılda yüzde 10 değer kazacağını düşünenler var. Ama ben böyle olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.