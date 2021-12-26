“Şok görüntüler! “Bizi bu duruma düşürenler utansın!”





Dövizdeki gerilemeye karşın çarşı-pazardaki fiyatlarda beklenen gerileme olmadı. Bazı dar gelirli vatandaşlar, çareyi akşam karanlığında tezgahlar toplanırken atılan sebze, meyveleri toplamakta buluyor. Boş cüzdanını göstererek kenara bırakılmış kasadaki ezik domatesleri pazarcının izniyle alan da var, yerden atıkları toplayan da. Vatandaş, "Param yoktur, alamıyorum. Buradan yerden topluyorum kızım. Ne yapayım" derken pazarcı, "Bizi bu hale düşürenler utansın" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #geçimderdi #pazar #ekonomi #dolar #geçimsıkıntısı #pazarartıkları #yurttaştv