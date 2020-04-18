Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Samsun'da özel izinle kapya biber dikiliyor

SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle kapya biber dikimi başladı.

Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren kapya biberi, henüz dalındayken alıcı buluyor.

Salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberin en önemli alıcılarını ise baharat ve salça yapımı ile öne çıkan Güneydoğu Bölgesi illeri oluşturuyor.

Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı biberler, tadı ve kalitesiyle öne çıkıyor.



Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra Ovası'nda 320 bin dekar alanın hiçbir yeri boş kalmayacak şekilde ekim yapılacağını belirterek, bu yıl örtü altı kapya biberin 42 mahallede ekildiğini söyledi.

Üretici Ali Akbulut ise bu yıl kapya biberin erken çıkması için örtü altı üretim yaptıklarını dile getirerek, "Antalya'dan hazır fide aldık ve ekimine başladık. Bu yıl 25 dönüm kapya biber diktik. Arazimizi 30 işçiyle 2 günde dikiyoruz." dedi.