Sokağa çıkma paniği canlarına mal oldu!

Yazan:
Alaturka Online
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Sokağa çıkma yasağının  açıklanmasıyla market ve fırınlara gitmek için evlerinden çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğunda meydana gelen kazada iki kişi öldü.

Kaza, saat 23:00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.Kız arkadaşıyla bildikte motosikletiyle ilerleyen Raşit Dirik (26) yoğunlaşan trafikte, aşırı hızın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada Cisil Daşhan(29) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Raşit Dirik Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

(FOTO: SÖZCÜ)

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