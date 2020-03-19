“Sokağa çıkma yasağı en son önlemdir” – 18 Dakika (19 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, İktidarın açıkladığı Ekonomi paketini masaya yatırdı. Sağlık önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken Kongar ve Yanardağ, iktidarın girdiği panik durumundan çıkması gerektiğini vurguladı. Tele1'e destek olmak için:

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