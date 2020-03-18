Son zamanlardaki tartışmaların biride sokağa çıkma yasağı. Ankara'da vatandaşlarımıza sorduk! Sokağa çıkma yasağı gelmeli mi ? Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv
Twetter —- IlaveTv_Arif
Anasayfa Alaturka Online Sokağa Çıkma Yasağı Gelmeli Mi ?