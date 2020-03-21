Sokağa çıkma yasağı ihlali cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezasına dikkat!

Corona virüsünün yayılım hızının artması ve virüsten en çok etkilenen yaş grubunun 65 yaş ve üstü kişilerin olması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi. İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. Maddesine göre bu yasağı ihlal edenler para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İHLALİ CEZASI NE?

Açıklamada belirtilen iki madde incelendiğinde bu yasağa uymayanlara 392 lira para ve bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Yasağa uymayanlar ve kolluk kuvvetlerine direnenler hakkında ceza artabiliyor.

KARANTİNA İHLALİ AYRI CEZA

TCK’nın 195’inci maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibaresi bulunuyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler bu yasaya göre de ceza alabilecek.

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