Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmelidir





Bu akşam TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Gazeteci Namık Koçak’ın sunduğu Forum Özel’de sokağa çıkma yasağı değerlendirildi. Programın konuklarından olan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin, “Sokağa çıkma yasağının artık bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. OHAL ilan etmeden, valiliklerin yetkisiyle ve yurttaşların, stkların ve sendikaların desteği ile Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir.” İfadelerini kullandı. Forum Özel’in konukları TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Gazeteci Can Ataklı, Televizyonculuğu Duayeni Uğur Dündar, Avukat Celal Ülgen, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’di. Tele1'e destek olmak için:

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