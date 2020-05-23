Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller!

Ramazan Bayramı arefesinde olduğumuz bugün en falza merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulaması oldu. Her hafta sonu ve resmi günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı bayramda devam edecek. Toplamda 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini ve hangi illerde sokağa çıkmanın yasak olduğunu yazımızdan görebilirsiniz. İşte İçişleri Bakanılığ’nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede şu açıklamalar yer alıyor;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.