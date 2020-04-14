Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 nisan cuma gecesi saat 24.00’ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği şehirler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de yer alacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’na video konferansla katıldı. Erdoğan toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karara göre 17 nisan cuma gecesi saat 24.00’ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak’a gelmesi bekleniyor.

YASAKTA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,