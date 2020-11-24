Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hafta sonu yasak olacak mı?

İlki Nisan ayında ilan edilen, Haziran ayına kadar süren sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz hafta sonu tekrar uygulanmaya başladı. Bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak Cumartesi günü saat 20:00 den Pazar günü saat 10:00 a kadar ve Pazar günü saat 20:00 den Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ise şu şekilde:

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri, Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), Sebze/meyve toptancı halleri.

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