Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası Meral Akşener’den Erdoğan’a Flaş Çağrı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Akşener sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle iktidarı süreci yönetememekle eleştirdi.

Akşener şunları söyledi:

Gördük ki iktidar, akıldan da, devlet ciddiyetinden de çoktan kopmuş. Ülkeyi de, krizi de yönetemez olmuş.

Siyasi hesaplar, vatandaşın sağlığının önüne geçmiş…

Değerli vatandaşlarım;

Bu durumun son örneğine 10 Nisan Cuma akşamı hep beraber şahit olduk.

İçişleri Bakanlığı, bir genelge ile 10 Nisan gecesi saat 00:00’da 30 büyükşehrimizde ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edeceğini duyurdu.

Duyuruyu gece saat 22.00’de yaptı.

Yani yasağın başlangıcından 2 saat önce….

Belediyelerin durumdan haberi olmadı.

Sağlık Bakanlığının durumdan haberi olmadı.

Bilim Kurulu’nun bir üyesi aynı akşam televizyonda, “Biz sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedik, ama böyle yapın demedik.” dedi, yani onların bile haberleri olmadı.

Vatandaşa, “evinde ekmek, su, bebek maması, 2 günlük erzak var mı?” diye soran zaten olmadı.

Özetle, Sayın Erdoğan’ın o akşam canı “sokağa çıkma yasağı çekti”, ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bilim yok, akıl yok, plan yok, program yok.

Ciddiyet zaten hiç yok… Bakın, o akşam bu ülkenin İçişleri Bakanı çıktı dedi ki: “Bir buçuk, iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur, ben bunu öngörmedim. Tecrübem var, ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.”

Aynen böyle dedi.

E, hal böyle olunca,

Böyle beceriksizce, plansız, programsız sokağa çıkma yasağı ilan edilince ne oldu?

Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü.

Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu.

Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü.

Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu…

Buradan iktidara sesleniyorum;

Televizyonlara çıkardığınız adamlarınız üzerinden dönüp milleti azarlamaya hakkınız yok.

Sen gidip vatandaşa, “her şey kontrol altında paniğe gerek yok.” deyip,

Sen gidip vatandaşa, “stok yapmayın” deyip,

Sonra bir gece ansızın, vatandaşa hazırlık yapacak zaman bırakmadan sokağa çıkma yasağı ilan edersen,

O millet sokağa çıkar.

Bu kadar basit.

Siz, önceden haberdar olduğunuz için hazırlık yapmış olabilirsiniz…

Ama hafta içi çalışan, hafta sonu evinin haftalık ihtiyacını, pazarını yapan vatandaşımıza bu tür eziyetler çektirip, panik yaşatamazsınız.

Size güvenip erzak stoku yapmayan bir babadan böyle bir durumda evde kalmasını bekleyemezsiniz.

Devleti babasının çiftliği, ülkeyi de şahsının tapulu mülkü zanneden bir anlayışla, beceriksizliklerinizi milletimize fatura edemezsiniz.

Aziz milletim,

Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum:

Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün.

Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı’sın, siyasetinin merkezine kendini ve yakın çevreni değil milletini koymak zo-run-da-sın. Siyasal iletişim kampanyalarını artık bırak, bu zor günde vatandaşın yanında ol.

Devlet aklıyla, Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin.

Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az %7’si seviyesine genişletin.

Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, Vakaları daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın. Aziz milletim,

Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum:

Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala

mümkün.

Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı’sın, siyasetinin merkezine kendini ve yakın çevreni değil milletini koymak zo-run-da-sın. Siyasal iletişim kampanyalarını artık bırak, bu zor günde vatandaşın yanında ol.

Devlet aklıyla, Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin.

Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az %7’si seviyesine genişletin.

Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, vakaları daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın.