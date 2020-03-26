Sokağa çıkma yasağına uymayana para cezası ve 20 gün hapis

İki kişinin corona virüs yüzünden öldüğü Suudi Arabistan’da vaka sayısı 900’e yükseldi. 22 Mart’ta bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, test sonucu pozitif çıkanlardan 72’sinin Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Kral Selman; Mekke, Medine ve Riyad‘da uygulanan sokağa çıkma yasağının saatlerinin uzatılması için emir verdi. 19.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı 15.00-06.00 olarak revize edildi.

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da çalışan ve ailesiyle birlikte Medine’de yaşayan bir Türk, ülkedeki son gelişmeleri SÖZCÜ‘ye anlattı.

İLK ÖNCE AVM’LER KAPATILDI

* 19.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı 15.00’e çekildi. Herkes saat 14.00’e kadar işini bitirip 15.00’de evinde olmak zorunda.

* Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 10 bin riyal (17 bin 200 TL) para cezası kesiliyor. Para cezası kesilen bir kişi ikinci kez sokağa çıkma yasağını delerse 20 gün hapis cezasına çarptırılıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayıp bunu da videoya çekip paylaşanlara ise 3 milyon riyal (5 milyon 160 bin TL) ve 5 yıl hapis cezası verileceği açıklandı.

* İlk önce AVM’ler kapatıldı, yaklaşık iki hafta oluyor. Gıda ve sağlık sektörü dışında kalan tüm dükkanlar kapalı. Restoranlar ‘al-götür’ şeklinde hizmet veriyor.

MARKETLERDE MASKE VE ELDİVEN ZORUNLU

* Halk, sadece izin verilen büyük marketlere ve gerektiğinde hastahaneye gidebiliyor. Okullar kapalı, 15 gün önce uzaktan eğitim başladı.

* Süper marketlerde eldiven ve maske zorunlu. Market arabalarının tutacakları her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.

ŞEHİRLER ARASI DOLAŞIM YASAK

* Camiler cuma günü dahil olmak üzere kapalı. Camilerin ibadete kapatılması kararı bayağı önce alındı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye de ziyaretçi girişi yasak.

* Şehirler arası dolaşım yasak. Mekke’den Medine’ye ya da başka bir kente özel aracınızla dahi seyahat edemiyorsunuz.

ÇOCUKLARA ÖZEL SAĞLIK UYGULAMASI

* Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezlerindeki yığılmayı önlemek ve çocukları virüs riski yüksek hastanelerden uzak tutmak için mobil bir uygulamayı devreye soktu. Çocuğunuzun hasta olduğundan şüpheleniyorsanız, uygulamayı kullanarak kamerayla doktora bağlanıyorsunuz. Doktor, görüntülü olarak detaylı bir inceleme yapıyor, gerek görürse reçete yazıyor. Kırık ve yanık vakaları dışında soğuk algınlığı görülen çocukları hastanelerden uzak tutmak için bu uygulamayı kullanıyorlar.