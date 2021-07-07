Sokağa çıkma yasağında kara para akladılar

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik ‘Bataklık’ operasyonu soruşturmasında 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralarında uyuşturucu baronları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş, Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ile Atilla Yıldırım’ın da bulunduğu 73 şüpheli hakkında bin 42 yıla kadar hapis istenen iddianamede önemli bilgiler yer aldı.

Şüphelilerden eski emniyet müdürü Yüksek’in, COVID-19 nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında, uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın yurt dışında uyuşturucu ticaretinden elde ederek kuryeler aracılığıyla getirdiği paraları Türkiye’ye soktuğu belirtildi. Yüksek’in şoförü ile üç polisin, paraları hudut kapılarından teslim alarak Daş’a teslim ettikleri vurgulandı.

İddianamede, uyuşturucu baronlarından Halil Arslantaş’ın itiraflarına da yer verildi. Arslantaş, örgüt lideri Çetin Gören’in, Interpol’deki kaydının silinmesi için FETÖ’nün ‘Hollanda abisi’ne 150 bin Euro verdiğini söyledi. “Avrupa’da cemaate yapmış olduğu himmetler sayesinde Türkiye’ye kaçtıktan sonra cemaat tarafından korunmuştur. Kırmızı bültenle aranmaktayken Türkiye’ye ifadeye çağrılıp bu dosyadan beraat etti” dedi.