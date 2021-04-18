Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip gölü boşaltmaya kalktılar

Zonguldak Alaplı’da yaklaşık 10 yıl önce liman yapımı nedeniyle açılan ve daha sonra terk edilen taş ocağı, tabandan ve dereden gelen suyla dolarak göl haline geldi. 4 bin metrekarelik bir alana sahip olduğu tahmin edilen gölde zamanda balıklar ve bazı canlılar yaşamaya başlarken bölge halkı da çevresini piknik ve mesire alanı olarak değerlendirdi.

Zonguldak İl Genel Meclisi, gölün bulunduğu alanda imar değişikliği yaparak 50 çeşit sanayi atığının geri dönüştürüleceği Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapılmasına izin verince, tesisi yapacak şirket gölün su birikintisi olduğunu ileri sürerek ÇED gerekli değildir raporu aldı.

GÖLÜ BOŞALTIRKEN YAKALANDILAR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, İl Özel İdare’nin gölün kurutulması kararına tepki göstererek, çevresinde düzenlemeler yapılarak halka açık tesislerin kurulmasını istemelerine rağmen, tesisi yapacak şirket hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsat bilip iş makineleriyle göle gitti. Kanallar açarak gölü boşaltmaya başladıkları sırada şirket çalışanlarını vatandaşlar yakaladı.

Özel idarenin yaptığı imar değişikliğinin iptali için köylüler ve çevreci dernekler tarafında açılan davanın devam etmesine rağmen şirketin gölde kaçak çalışma yaptığını belirten bölge halkı jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede göle gelen jandarma ekipleri şirket hakkında tutanak tutup, iş makineleriyle açtıkları kanalları kapattırdı.

DERE VE GÖL YOK SAYILMIŞ

Alaplı Osmanlı ve Ereğli İncivez köyü sınırları içinde bulunan göl ile gölü besleyen Kavak Dere’nin şirket tarafından kurutulmak istendiğini ileri süren Çevre Koruma Dernekleri, şirketin ÇED olumlu raporu almak için dereyi yok saydıklarını, gölü de su birikintisi olarak gösterdiğini iddia etti.