Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sosyal medyanın gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayımlanan son dakika genelgesiyle getirilen sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini açıkladı. İktidarın sürekli olarak fikir değiştirmesi sosyal medyada gündem olurken bir çok isim de kararlara tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER….

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Haftasonu sokağa; çıkılacak- çıkılmayacak – çıkılacak – çıkılmayacak – çıkılacak – çıkılmaya – çıkıla – çıkı – çı.. Papatya falı gibi bahtımıza ne çıkarsa #yönetemiyorsunuz” dedi.

İYİ PARTİLİ MEHMET ASLAN

İYİ Parti’li Mehmet Aslan,” Hükümet disiplini kaybetmiştir! Kurumlar arası iletişim kopmuş, ciddiyesizlik hakim olup, ülke dingonun ahırına dönmüştür! Yeter artık, yönetemiyorsunuz daha fazla millete zarar vermeden gidin! Aynı zamanda da Erdoğan/Soylu kılıçları çekilmiştir…” dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Şarkıcı Gökhan Özoğuz “Abi şimdi çıkıyomuyuz, çıkmıyomuyuz ? #SOKAĞACIKMAYASAĞI” dedi.

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ

Gazeteci İrfan Değirmenci, “Şimdi son durum ne? Elma derlerse çıkıyoruz, armut derlerse evde mi kalıyoruz? Biraz çıkıp virüsü şaşırtıp sonra ortadan mı kayboluyoruz? Son anda vazgeçtik derlerse bir Cuma gecesi eğlencesi olarak büfelere mi yığılıyoruz?” dedi.

CHP’Lİ MUHARREM ERKEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Saray, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı…Birbirinden haberleri yok. Biri #SokağaÇıkmaYasağı yok diyor, diğeri ilân ediyor, Saray ise yasağı iptal ediyor. Devlet yönetme ciddiyetini tek adamın keyfi nedeniyle kaybetmek ne kadar üzücü…” ifadeleri kullandı.