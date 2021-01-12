Sokağa çıkma yasakları iptal oldu mu?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte kısıtlamalara kademeli olarak son verileceğini açıkladı.

Erdoğan’ın corona virüsü yasakları ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

* Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde azalttık. Azalan vaka sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde azaldı.

* Kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor.

* Faaliyetlerini ara verilen esnaflarımız öğrencilerimiz çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde sıkıntıları yakinen biliyoruz.

* Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı kendimize salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz bu tedbirlerin en başında tamam diye ifade ettiğimiz temizlik maske mesafe geliyor.

* Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; hafta içi akşam saat 21.00’den sonra başlayan ve takip eden gün saat 05.00’de sona eren, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceği bildirilmişti.

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelge açıklayarak sokağa çıkma yasağı ve bazı işletmelerin çalışma şartlarını belirlemesi bekleniyor.

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