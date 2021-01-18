Sokağa çıkmak yasak ama şeriat bildirisi dağıtmak serbest

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olduğu günde Ankara’nın Mamak ilçesinde bazı sokaklarda şeriat bildirisi dağıtıldı. Binaların kapılarına bırakılan 2 sayfalık “Müslüman olmak neyi gerektirir” başlıklı bildiride demokrasi ve laiklik küfür, oy kullanmak kafirlik sayıldı. “Sokağa çıkma yasağı var, birileri elini kolunu sallayarak binaların kapısına şeriat propagandası metni bırakıyor. Milyonlarca insan evinden çıkamazken, bu provokasyona kim göz yumdu” diye soran CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi şunları kaydetti:

BİLDİRİLERİ KİM DAĞITTI?

“Mamak’ta binaların kapılarına, demokrasi ve laikliği küfür, oy kullanmayı kafirlik sayan, imamların ve devlet memurlarının dinden çıktığını söyleyen, Atatürk’ü ve orduyu aşağılayan şeriat bildirileri bırakıldı. Sokağa çıkma yasağı varken Mamak’ta demokrasi, laiklik ve cumhuriyet değerlerine hakaret eden bildirileri kim dağıttı, kimler göz yumdu?”

Hakverdi’nin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine emniyetin de harekete geçtiği öğrenildi. Dağıtılan bildiride şu ifadeler var:

Allah dilediği günahları affedebilir. Ancak şirk ve küfrü affetmez. Şirk içindeyken yaptığı ibadetleri de kabul etmez. Şirk Allah’a ortak koşmaktır. Demokrasi de laiklik de İslam’a tamamen ters olan küfür sistemleridir.

Gelelim oy verenlere; oy verenler laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına dair yemin edecek olan ve Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm vermeyecek olan kimselere oy verip devletin başına idareci olarak getirdiklerinden dolayı imandan çıkarlar.

“İMAMIN ARKASINDA KILINAN NAMAZ KABUL OLMAZ”

Cumartesi günü binaların kapılarına bırakılan 2 sayfalık “Müslüman olmak neyi gerektirir” başlıklı bildiride, imamların arkasında namaz kılınmaması da istendi. Bildiride şöyle denildi: “İmamlar tüm memurlar aldıkları maaş karşılığında laikliği, demokrasiyi ve inkılapları koruyacaklarına ve davranış halinde göstereceklerine dair imza atarlar ve dinden çıkarlar. Artık bu imamların arkasında kılınan namazların kabul olmayacağını söylemeye gerek var mı acaba?”