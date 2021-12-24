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Yeni bir format "Sokağın Sesi" programıyla karşınızdayız! Bu bölümde sizleri Aksaray, Pangaltı, Kasımpaşa ve Taksim’e götürüyoruz. İstanbul halkı güncel ekonomi politikaları hakkında ne düşünüyor? Doların düşmesi hakkında ne düşünüyorlar? Ekonomi düzelir mi? —
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Anasayfa Alaturka Online SOKAĞIN SESİ: DOLARIN DÜŞMESİ HAKKINDA VATANDAŞ NE DÜŞÜNÜYOR?