SOKAĞIN SESİ: DOLARIN DÜŞMESİ HAKKINDA VATANDAŞ NE DÜŞÜNÜYOR?

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Yeni bir format "Sokağın Sesi" programıyla karşınızdayız! Bu bölümde sizleri Aksaray, Pangaltı, Kasımpaşa ve Taksim’e götürüyoruz. İstanbul halkı güncel ekonomi politikaları hakkında ne düşünüyor? Doların düşmesi hakkında ne düşünüyorlar? Ekonomi düzelir mi? —

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