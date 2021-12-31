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Yeni bir format “Sokağın Sesi” programıyla karşınızdayız! Bu bölümde sizleri Bomonti, Mecidiyeköy ve Gayrettepe’ye götürüyoruz. İstanbul halkı sokak hayvanları hakkında ne düşünüyor? Doların düşmesinden sonra esnaf indirim yapar mı?
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SOKAĞIN SESİ: DOLARIN DÜŞMESİNDEN SONRA ESNAF İNDİRİM YAPAR MI?
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