SOKAĞIN SESİ: ELEKTRİK ZAMMI VATANDAŞIN CEBİNİ NASIL YAKIYOR?

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Sokağın Sesi yeni bölümüyle karşınızda. Bu hafta sizleri Üsküdar, Kadıköy ve Söğütlüçeşme’ye götürüyoruz. Gülşen’in sahne kıyafetleri hakkında vatandaş ne düşünüyor? Aşısızlara PCR testi zorunlu olmalı mı? Toplu taşımaya gelen zam vatandaşı nasıl etkiledi? Elektrik zammı bu ayki faturalara nasıl yansıdı?

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