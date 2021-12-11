SOKAĞIN SESİ: MİLLET AÇ AÇ!

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Yeni bir format "Sokağın Sesi" programıyla karşınızdayız! Her hafta İstanbul'un farklı semtlerinden vatandaşlarla yaptığımız sokak röportajları ilk bölümüyle yayında. Bu bölümde sizleri Eyüpsultan, Üsküdar, Şişli, Mecidiyeköy ve Gülbağ'a götürüyoruz. Artan döviz kurları karşısında İstanbul halkı geçinebiliyor mu? Hükümetin yeni açıkladığı ekonomi modeline güveniyor mu? —

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