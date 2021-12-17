SOKAĞIN SESİ:VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

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Yeni bir format "Sokağın Sesi" programıyla karşınızdayız! Her hafta İstanbul'un farklı semtlerinden vatandaşlarla yaptığımız sokak röportajları ikinci bölümüyle yayında. Bu bölümde sizleri Kağıthane, Hamidiye pazarı, Yenikapı ve Taksim'e götürüyoruz. Ekonominin gidişatı ne olacak? Ekonomi ne zaman düzelir? Asgari ücret ne kadar olmalı? Erken seçim olmalı mı? Tüm bu soruları sokaktaki vatandaşa soruyoruz, sokağın sesi olmaya devam ediyoruz.

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