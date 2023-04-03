Sokağın Sözü, SÖZCÜ TV’de

SÖZCÜ TV, Türkiye’nin siyaset gündemini masaya yatırıyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘Sokağın Sözü’nde Serap Belovacıklı, siyasetin farklı taraflarından isimleri bir araya getiriyor.
Yaşananlar en doğru, şeffaf, farklı bakış açılarıyla ele alınıyor. Alanında uzman isimlerin yorumları siyaset gündemini açıklığa kavuşturuyor. Sokağın Sözü’ne bu akşam BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, eski CHP Parti Meclisi üyesi Gamze Pamuk Ateşli, Siyaset Bilimci Dr. Ufuk Uras, Hukukçu-Yazar Gürkan Çakıroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ve Siyaset Bilimci Dr. Onur Alp Yılmaz konuk olacak.
Gündem yaratan konu ve yorumlarla Sokağın Sözü bu akşam 21.00’de SÖZCÜ TV‘de…