Sokak düğününde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’da bir sokak düğününde iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğündeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden H.D., eve gidip, pompalı tüfeğini alarak tekrar düğüne döndü. H.D., elindeki tüfekle hedef gözetmeksizin kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu, düğündeki Sedat Gizlenir, E.Ş. ve 11 yaşındaki K.Ş., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gizlenir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.D.’yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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