Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin tl ceza

İki pitbull cinsi köpeğinin, bir sokak köpeğine saldırmasıyla ilgili şikayeti değerlendiren polis, 4 kişiye 28 bin lira ceza kesti.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için geçtiğimi yıl hizmete konulan mobil uygulama HAYDİ ( Hayvan Durum İzleme) Van’da önemli bir vakada kullanıldı.

HAYDİ uygulamasına gelen ihbar üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki pitbull cinsi köpeğin, bir sokak köpeğine saldırdığını tespit etti.

Ekipler çok geçmeden olayla ilgili 4 kişiyi yakalayıp 28 bin lira ceza uyguladı.

İki pitbull cinsi köpek de Van Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAFES AVCILARINA DA 15 BİN LİRA CEZA



Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezrasında da kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiye 15 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. 17 keklik de doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

DHA