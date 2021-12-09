Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Küçükçekmece Sefaköy'de erken seçim ile ilgili görüşlerini sorduğumuz yurttaşların önemil bir bölümü Mansur Yavaş'ın aday olmasını istediklerini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mansuryavaş #sokakröportajları #erkenseçim #haber #siyaset #politika #küçükçekmece #seçim #anket #seçimanketi #erkenseçimanketi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Sokak “Mansur Yavaş” diyor! İşte son seçim anketi!