Sokak ortasında adam kaçırıyorlardı

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B CESUR BİR GENÇ KIZIN HABERİ GELECEK EKRANA… EVİNİN BALKONUNDAYKEN; BİR ADAMIN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI GÖREN GENÇ KIZ, 'BAŞIMA BİR ŞEY GELİR Mİ?' DEMEDİ… ZORBALARA, POLİS ÇAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ… ADAMI KURTARMAYI BAŞARDI… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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